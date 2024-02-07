Düzce’de evlere dadanan hırsızlar tutuklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde evlere dadanan hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Osmaniye, Orhangazi ve Hacıyusuflar Mahallesi’nde hırsızlık yapan şüpheliler C.P. (18) ve M.B.Ç. (19), Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve çevrede yapılan çalışmalarla kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Şahıslar Akçakoca Cumhuriyet Savcılığında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.