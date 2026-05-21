Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 53 yurttaşın kaldığı huzurevinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından huzurevinde kalan yatalak yurttaşlar ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Akcakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde çıktı.

4 katlı binanın en üst katında bulunan sistem odasından dumanların yayıldığını fark eden personelin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Huzurevinde kalan 53 yurttaş tahliye edildi.

Huzurevinde kalan yatalak yurttaşlar da yatakları ile birlikte binanın çıkarıldı.

Yatalak yurttaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Kaynaşlı Devlet Hastanesine nakledildi. Huzurevinde kalan diğer yurttaşlar ise geceyi geçirmek için Karayolları Şefliğine ait misafirhaneye yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.