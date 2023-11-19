Düzce’de kar, yağmur ve fırtına

Düzce'de yağmur, fırtına ve kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde ağaçlar devrilirken, Gümüşova'da dereler taştı. D-100 kara yolunun bir bölümü, su ile kaplandı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, yağmur ve fırtına etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, bazı noktalarda kar kalınlığı 35-40 santimetreye yükseldi.

Akçakoca ilçesinde de sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sahil kesiminde dalga boyu 5 metreye kadar yükseldi.

Kent merkezinde de fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden sökülüp, devrildi.

O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşova ilçesi Çaybükü köyü mevkisinde dereler taştı.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Su, D-100 kara yoluna kadar ulaştı.

Bu nedenle D-100'ün 1 kilometrelik kısmı, İstanbul istikametine tek şeritten verilmeye başlandı.