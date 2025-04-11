Düzce’de kent merkezi beyaza büründü

Düzce’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bir haftadır yaptığı Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağı uyarıları sonrası Düzce, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisinde kaldı. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde araçların üzeri, yeşil alanlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, zaman zaman yürümekte zorluk çekti.

Şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışında kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.