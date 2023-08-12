Düzce’de kentin göbeğinde su borusu patladı asfalt yol çöktü

Düzce’de kentin ana caddesi üzerinde patlayan su borusu nedeniyle yol çökerken sürücüler zor anlar yaşadı.



Olay, gece saatlerinde kentin ana caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Düzce’nin en önemli noktalarından olan bulvarda yolun altından geçen su borusu patladı. Patlamanın ardından asfalt yol çöktü, cadde sular altında kaldı. Polis ekipleri çöken yolun çevresinde güvenlik önlemi alırken sürücüler sularla kaplı yolda zor anlar yaşadı. Borunun patlaması nedeniyle kentin büyük bölümünde su kesintisi yaşanırken belediye ekipleri çalışma başlattı.