Düzce’de kestane ağaçları tehlikede: 4 bin savaşçı böcek doğaya salındı

Düzce ormanlarında 2021 yılında görülmeye başlayan ve kestane ağaçlarına ciddi zararlar veren Kestane Gal Arısı’na karşı biyolojik mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 4 bin adet Torymus Sinensis türü yırtıcı böcek, Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şeflikleri’ne bağlı kestane ormanlarına bırakıldı.

Kestane Gal Arısı, ağaçların üzerinde gal adı verilen şişkinlikler oluşturarak meyve oluşumunu engelliyor, bu durum arıcılık faaliyetlerini ve özellikle bölge için önemli olan kestane balı üretimini olumsuz etkiliyor. Yörede hava koşullarına bağlı olarak yürütülen mücadele çalışmasında, Torymus Sinensis adlı yararlı yırtıcı tür kullanılıyor. Bu böcekler, zararlının oluşturduğu gallerdeki larvaları yiyerek popülasyonun azalmasını sağlıyor.

Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan salım çalışmalarının, bölgedeki kestane ormanlarında aralıklı olarak devam edeceği belirtildi. Yetkililer, bu biyolojik mücadelenin hem kestane ağaçlarının sağlığı hem de kestane balı üretiminin sürdürülebilirliği için kritik önem taşıdığını vurguladı.