Düzce’de minibüsün çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

Düzce’de kavşakta minibüsün çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Şener'in kullandığı 81 AAR 200 plakalı minibüs, Davut Karaduman yönetimindeki 34 LAZ 80 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımın üzerine savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Davut Karaduman ile Gülşen Karaduman, Saliha Karaduman ve Betül Karaduman yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.