Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Düzce’de orman yangını: 5 hektarlık alan küle döndü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan küle döndü.

Güncel
  • 28.06.2025 20:40
  • Giriş: 28.06.2025 20:40
  • Güncelleme: 28.06.2025 20:41
Kaynak: İHA
Düzce’de orman yangını: 5 hektarlık alan küle döndü


Alınan bilgilere göre, Güney köyü sınırları içerisinde belirlenemeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen orman işletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler de ellerine aldıkları kazma ve kürekler ile yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin boyu 3 metreye kadar yükselirken, ormanlık alandaki yangına ekipler müdahalede bulundu. İtfaiye ve Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınırken, olayda 5 hektarlık alan küle döndü.

BirGün'e Abone Ol