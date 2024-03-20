Düzce’de ortak sınav tarihleri değişti

9 ve 10. sınıf öğrencilerinin gireceği ortak sınavların tarihleri değişti.

Düzce’de gerçekleştirilecek olan sınavların tarihi seçim nedeniyle değişti. Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle, Düzce Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından sandık kurulu başkan ve memur üyelere yapılacak olan toplantının il geneli ortak sınavlara denk gelmesinden dolayı il geneli ortak sınavlarının tarihleri güncellendi” denildi.

Buna göre il genelinde yapılacak olan; 7. sınıflar birinci Türkçe sınavı ile 10 sınıflar birinci Türk Dili ve Edebiyatı sınavı 3 Nisan 2024 tarihinde, 10. sınıflar birinci matematik sınavı 4 Nisan 2024 tarihinde, 7. sınıflar ikinci Türkçe sınavı 28 Mayıs 2024, 7. sınıflar ikinci Matematik sınavı 29 Mayıs 2024, 7. sınıflar ikinci Fen Bilimleri sınavı 30 Mayıs 2024, 9. sınıflar ikinci Fizik sınavı 28 Mayıs 2024, 9. sınıflar ikinci Matematik sınavı 29 Mayıs 2024 ve 9. sınıflar ikinci Tarih sınavı 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.