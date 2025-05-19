Düzce’de otomobil ışıklarda duran halk otobüsüne çarptı: 6 yaralı

Düzce’de otomobil, ışıklarda bekleyen halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

Kaza, Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Osmanca Işıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Akçakoca istikametine seyreden Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş’ye ait 81 ABZ 533 plakalı halk otobüsü kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Z.A. idaresindeki 67 SA 005 plakalı Audi marka otomobil, halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.