Düzce’de ’pat pat’ kazası: 5 yaralı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının yaptığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyü okul yolunda akşam saatlerinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı kaza yaptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada D.Ç. (28), K.Ç. (54), Ö.Ç. (10), E.A.V. (6) ve E.V. (30) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.