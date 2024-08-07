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Düzce’de patpat devrildi: 9 yaralı

Düzce’de ’patpat’ olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 20:58
  • Giriş: 07.08.2024 20:58
  • Güncelleme: 07.08.2024 20:58
Kaynak: İHA
Düzce’de patpat devrildi: 9 yaralı


Kaza, Konuralp Nasırlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.D. idaresindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı köy içerisinde devrildi. Kazada sürücü H.D. (65) ile kasada bulunan Z.K. (13), İ.S. (18), S.S. (18), Z.F. (16), Z.F. (44), B.S. (14), İ.H.T. (14) ve A.K. (17) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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