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Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı

Düzce‘de patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.06.2025 23:40
  • Giriş: 07.06.2025 23:40
  • Güncelleme: 07.06.2025 23:43
Kaynak: İHA
Düzce’de patpat kazası: 7 yaralı

Düzce’de patpat kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca ilçesine bağlı Tıraşlar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı köy yolunda devrildi. Yapılan çalışmalarda patpat içerisinde olduğu belirlenen sürücü Mustafa A., Hilal A, Muhammet A., Reyyan Ö., Amine A., Turgay Y. ve Ertuğrul Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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