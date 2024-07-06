Düzce’de silahla sırtından vuruldu

Düzce’nin Camekebir Mahallesinde bir kişi sırtından silahla vuruldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y. A. (26) isimli şahıs ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından ateşli silahla sırtından vuruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı şahsı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken silahla yaralama olayına karışan kişi firar etti.

Firar eden şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.