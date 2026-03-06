Giriş / Abone Ol
Düzce’de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Düzce’de üç kişi arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Arbede sırasında bir kişi tabancayla ateş açarak iki kişiyi yaraladı. Darp sonucu yaralanan saldırgan da hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Düzce’de, 3 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Düzce merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Erkan S., Emrah S. ve Altun A. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Yaşanan arbede sırasında Altun A., belinden çıkardığı tabancayla Erkan S. ve Emrah S.'ye ateş açarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkan S. ve Emrah S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan Altun A. ise Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

