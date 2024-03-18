Düzce’de sis etkili oluyor, göz gözü görmüyor
Kaynak: İHA
Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde sis yüzünden göz gözü görmüyor.
Görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Düzce şehir merkezinde sis sabah saatlerinde etkili oldu.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Düzce merkezden geçen Asar Çayı kenarında sis yoğun etkili olurken, güvercinler güzel görüntüler oluşturdu.
Yetkililer yurttaşların sisli havada yakın araç takibi yapmamalarını ve sis farlarını yakmalarını istedi.