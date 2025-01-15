Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: İHA
Düzce’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 330 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmada 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 330 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 6 suç kaydı bulunan N.İ. (41) ile 2 suç kaydı bulunan R.B. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.