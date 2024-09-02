Düzce’de uyuşturucudan 46 kişi hakkında işlem yapıldı

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile yaptığı mücadelede 46 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Ağustos– 1 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda ise 29 adet sentetik ecza, 6 kilo 431 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 1 gram skunk, 36 adet extacy ve 180 kök kenevir ele geçirildi.