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Düzce’de yoğun kar yağışı: Bazı araçlar yolda kaldı

Ajans Haberleri
  • 21.02.2025 13:22
  • Giriş: 21.02.2025 13:22
  • Güncelleme: 21.02.2025 13:22
Kaynak: İHA
Düzce’de yoğun kar yağışı: Bazı araçlar yolda kaldı

Düzce’de etkili olan ve yer yer yoğunluğunu artıran kar yağışı sebebiyle birçok araç yolda kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Düzce’de kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer yoğunluğunu artıran kar sebebiyle günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Bazı araçlar yoğun kar yağışı dolayısıyla yolda kaldı, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Ekiplerin, muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

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