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Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 17:37
  • Giriş: 02.04.2025 17:37
  • Güncelleme: 02.04.2025 17:37
Kaynak: İHA
Düzce’de yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Düzce-Zonguldak bağlantı yolunda öğleden sonra etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.
Kabalak’tan Tepeköy mevkisine kadar etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Jandarma ekipleri, güzergah boyunca önlemler alarak kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgede hız yapılmaması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini belirtti.

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