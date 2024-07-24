Düzceli fındık üreticileri batmanın eşiğine geldi

Fındık üreticisi kuraklığa hazırlıksız yakalandı. Düzce Akçakoca Ziraat Odası Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi üyesi Kadir Mutioğlu, fındık alım fiyatıyla ilgili konuştu, "Fiyat 180 lira açıklanırsa 4 ton fındık alan bir aile ayda 18 bin 300 lira kazanmış olacak. 180 liranın altında bir fiyat açıklanırsa bu aile nasıl geçinecek" dedi.

"Kuraklığa hazırlıksız yakalandık, ciddi şekilde büyük oranda verim kaybı oluşacağını ve kalitemizin bozulacağını öngörüyoruz" diyen Mutioğlu, "Bir kilogram fındığın maliyeti 125 TL olarak hesapladık. Bu sebeple 180 TL altı fiyatı kabullenemiyoruz" diye konuştu. Fındık üreticisinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Mutioğlu şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin çoğunun bankaya bahçeleri ipotekli. Bu ödemelerini nasıl yapacak? Bazı rakamların konuşulduğunu duyuyoruz, biz bu rakamları söylemeye utanıyoruz, çekiniyoruz. Eğer böyle rakamlar açıklanırsa, o aldığımız duyumlardaki rakamlar açıklanırsa batarız, biteriz fındık üreticisi mahvolur. Kuraklık ayrı bir etken, fiyat ayrı bir etken, sonumuz hiç iyi olmaz."