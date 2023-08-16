Düzceli tenisçiler finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi yarı final müsabakaları sonunda Düzceli tenisçiler tüm maçlarını kazanarak finallere kaldı.

14-17 Ağustos 2023 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu yarı final müsabakaları 100 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde müsabakalara katılan Düzce erkek tenis takımı tüm maçlarını kazanarak birinci oldu. Tenisçiler Antalya’da yapılacak olan finallerde Düzce’yi temsil edecekler.