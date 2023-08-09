Düzceli tenisçiler yarı finalde

Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi çeyrek final müsabakaları sonunda Düzce tüm maçlarını kazanarak yarı finallere kaldı.

Erzincan’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Karadeniz 1 ve Karadeniz 2 bölgesi Kort Tenisi çeyrek final müsabakaları 16 takım 80 sporcunun katılımıyla Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde müsabakalara katılan Düzce erkek tenis takımımız tüm maçlarını kazanarak birinci oldu ve Elazığ’da yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.