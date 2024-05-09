Düzcespor’da kongre kararı alındı

TFF 2. Lig’den, 3. Lig’e düşen Düzcespor’da kayyım heyeti, kongre kararı aldı.

Düzcespor Kulübü’nde kayyum heyeti toplanarak, olağan genel kurul kararı aldı.

Buna göre “Düzcespor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 Cuma günü saat 16.00’da Düzce Belediyesi Şıralık Sosyal Tesisleri’nde yapılmasına, yeterli çoğunluğun sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 24 Mayıs 2024 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.