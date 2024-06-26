DÜZELTME VE CEVAP

T.C. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 05/01/2024 tarih ve 2024/263 değişik iş sayılı kararına karşı itirazımızın reddine dair T.C. İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 04/06/2024 tarih ve 2024/4209 değişik iş sayılı kararı gereğince yayınladığımız Düzeltme ve Cevap Metnidir.

29.04.2024 tarihinde gazete ve internet sitenizde İstanbul Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar hakkında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve sıradan iftiralardan oluşmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda, Rektör'ün üniversite birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak yetkisinin bulunduğu, üniversitenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde mevzuatla tanınan yetkileri kullanmasının Üniversitenin en üst yöneticisi sıfatıyla, birinci derecede Rektör'ün sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir.

Mevzuat bilinmeden içerik üretilmesinin yaru sıra söz konusu haber kötü niyetle, gerçeklerin yanlış ve çarpıtılmış bilgilerle birleştirilmesi suretiyle kamuoyunu yanıltmak amacıyla yazılmıştır. Haberde bahsi geçen halı Emirgan Mirgün Köşkü'nde değil Üniversitemize ait Baltalimanı Sosyal Tesisleri'nde bulunmaktaydı. Rektörlük makamında ve sosyal tesiste uzun süredir kullanılan, temizlik ve bakımının yapılmamış olduğu fark edilen halılar kayıt altına alınarak Milli Saraylar İdaresi ile iletişim sağlanmak suretiyle temizlenmiş, bakımları yapılarak tekrar Baltalimanı Sosyal Tesisimizde, Damat Ferit Paşa Köşkü'nde ve Rektörlük Ana Binamızda özel kabullerin yapıldığı tarihi odalarda, daha korunaklı şekilde, kıymetli değerlerimiz olarak sergilenmeye başlanmış ve halihazırda kullanılmaktadır. Zira söz konusu halılar, etnografık obje grubuna girmekte ve müzede sergilenecek türde halılardan olmayıp "uygun çevre koşullarında" kullanılması gereken türde yer almaktadır. (Bkz. Jale Başkonaklı, Ahmet Ersen, "Tarihi Mirasın Korunmasında Endirekt-Önleyici Koruma ve Öneyici Bakım", Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2012, sy. 8, sf. 3-19; Neşe Yıldırım, "Dolmabalıçe Sarayı'nın Yapı Malzemeleri Üzerinde Suda Çözünebilir Tuzların Etkileri", Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2011, sy. 6, sf. 70-85)

Haberde yer alan diğer hususlar hilaf-ı hakikat olup kurumumuzla irtibata geçilmeden ve herhangi bir bilgi alma gereği dahi duyulmadan tek taraflı kaleme alındığından gazetecilik etiğine aykırı olup cevap verilmeye değer görülmemiştir.

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