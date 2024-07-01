DÜZELTME VE CEVAP

TEKZİP

"https://www.birgun.net/haber/savciya-rusvet-iddiasiyla-yargilanan-fenerbahce-

yoneticisine-spk-den-suc-duyurusu-487039” URL adresinde 29.11.2023 tarihinde yayımlanan “Savcıya rüşvet iddiasıyla yargılanan Fenerbahçe yöneticisine SPK'den suç duyurusu“ Başlıklı haberde müvekkilin adının geçtiği gerçek ve müvekkil aleyhine suç duyurusunda bulunulduğuna dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz Burak Çağlan Kızılhan hakkında internet sitenizde müvekkilin fotoğrafını ve ismini kullanarak, SPK'dan hiçbir suç duyurusu ve soruşturma olmamasına karşın haberiniz içeriğinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik ve müvekkili karalamak amacı taşıyan gerçek dışı ifadelere yer verilmiştir. Haber içeriğine konu yaptığınız, Odeabank tarafından iddia edilen bu hususun gerçek olmaması ve bütünüyle müvekkili itibarsızlaştırma amacı taşıması sebebiyle ilgili banka yetkilileri hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Bu nedenle işbu tekzip metninin ilgili haberi yayımladığınız şekliyle haber mecralarınızda yayımlanmasını önemle ve saygıyla rica ederiz.

Burak Ç. Kızılhan

Vekili Av. Hüseyin Karaahmetoğlu