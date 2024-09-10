Düzeltme ve Cevap

Gazetenizin 11 Temmuz 2024 tarihli nüshasında ve internet haber sitesinde yer alan Mustafa Bildircin imzalı haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Mezkûr hukuka aykırı yayınlarda tevsik edici bir belge sunulamadığı gibi "habercilik" adı altında kamuoyunun yanlış yönlendirmeye matuf mesnetsiz ifadelere yer verilmiş ve kasıtlı bir şekilde gerçek dışı içerikler servis edilmiştir.

Diğer yandan haberlerde yer verilen maaş bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı defaatle açıklanmasına rağmen, aynı mahiyetteki haberlerin ısrarlı bir şekilde yeniden dolaşıma sokulması, gazetecilik saikiyle hareket edilmediğini açık bir şekilde göstermektedir.

Sorumlu gazetecilik anlayışına riayet edilmeden, asgari düzeyde de olsa araştırma yapılmadan ve hiçbir kanıt sunulmadan yapılan bu haberlerin kamusal sorumluluk anlayışıyla da bağdaşmadığı açıktır.

Sonuç olarak ilgili yayına konu asılsız iddia, isnat ve tezviratların tümünü reddettiğimizi ve ayrıca her türlü yasal yola başvurma hakkımızı saklı tuttuğumuzu değerli kamuoyuna saygıyla sunarız.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Vekili

Av. Sezgin TUNÇ

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T.C. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30/07/2024 tarih ve 2024/7597 D. İş sayılı kararına karşı itirazımızın reddine dair T.C. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 06/09/2024 tarih ve 2024/8070 D. İş Sayılı kararı gereğince yayınladığımız Düzeltme ve Cevap'tır.