Düzeltme ve cevap

"Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı!" başlıklı haberimize ilişkin düzeltme ve cevaptır:

"Birgün Gazetesinin birgun.net uzantılı haber sayfasında ve BirGun_Gazetesi kullanıcı isimli X sosyal medya hesabında 21.08.2024 tarihinde “Ülkü Ocakları kampında silahlı eğitim yapıldı!" başlıklı haber yayımlanmıştır. Söz konusu haber başlığı ve içeriği gerçeği yansıtmamakta olup müvekkil vakfın kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, elli yılı aşkın köklü geçmişiyle yarının müreffeh Türkiye'sini oluşturmayı misyon edinmiş bir vakıftır. Bu kapsamda Ülkü Ocakları, sporun her alanında olduğu gibi Airsoft, Paintball ve sair atıcılık sporlarında da zeki, çevik ve ahlaklı; her biri Türk milletinin birer gururu olmak yolunda çabalayan geleceğin olimpiyat şampiyonlarını yetiştirme gayretine devam edecektir.

Bu doğrultuda Birgün Gazetesinin ve mesnetsiz haberi yayınlayan mecraların tamamının, gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden haberi sebebiyle kamuoyu önünde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfından özür dilemesi gerekmektedir.

Ülkü Ocaklarının çalışmalarını karalama kampanyaları ile sekteye uğratmak isteyen her türlü kişi ve mecradan da hukuk zemininde hesabının sorulacağı kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI Vekili

Av. Ahmet Baki İMAM