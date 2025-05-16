Düzeltme ve Cevap

15.04.2025 tarihinde www.birgun.net/haber/tevfik-goksu-evraklari-kacirdi-615396 url adresli internet haberinde “Tevfik Göksu evrakları kaçırdı!” başlığıyla yayımlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Esenler Belediyesi Denetim Komisyonu, görev süresi boyunca toplam 27 toplantı yapmıştır. Denetim faaliyetleri sırasında istenen her tür bilgi ve belge Denetim Komisyonuna teslim edilmiştir. Bu bilgi ve belgelerin istendiği toplantı tutanaklarında iddia sahibi CHP’li Meclis Üyemizin de imzası bulunmaktadır.

Denetim Komisyonu’nun çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili birimden istemiş, ilgili birimler de talep edilen tüm bilgi ve belgeleri komisyona sunmuştur. Belediye Başkanımızın komisyonun talep ettiği bilgi ve belgeleri takip etmediği gibi, müdahil olması da söz konusu değildir.

Diğer taraftan Belediye Başkanımızın, komisyonun talep ettiği bilgi ve belgelere herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir.

Teftişten muaf belediye haberi de tamamıyla gerçek dışıdır. Nitekim Esenler Belediyemize yönelik olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında Sayıştay denetimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mülkiye Müfettişleri tarafından 2024 senesinde de 2020-2024 yıllarını kapsayan ayrıntılı ve kapsamlı Mülkiye Teftişi yapılmıştır.

Esenler Belediyemize yönelik bu mesnetsiz iddiaları kesin bir dille reddediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Esenler Belediye Başkanlığı

T.C. Bakırköy 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 14.05.2025 tarih ve 2025/4209 D. İş Sayılı kararı üzerine yayınladığımız Düzeltme ve Cevap'tır.