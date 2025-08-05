Düzeltme ve Cevap

23.06.2025 tarihine yayınlanan "Birkaç saatlik tören için 5 milyon TL harcadılar" başlıklı İsmail Arı'nın haberinde; Kamu İhale Kanunu'na aykırı şekilde "adrese teslim" yöntemle ihale aldığı iddia edilen Altus Organizasyon Şirketi'nin gayriresmi sahibinin müvekkil Ali İhsan Arslan olduğu yönünde gerçek dışı ve kötü niyetli, iftira niteliğinde iddialara yer verilmiş ve müvekkilin haksız menfaat sağladığı iması ile kamuoyu yanıltılarak, müvekkilin toplum nezdinde oluşan güven ve itibarı zedelenmeye çalışılmıştır.

Bahse konu haber içeriğinde yer alan, ihaleyi alan Altus Organizasyon Şirketi'nin gayriresmi sahibinin müvekkil Ali İhsan ARSLAN olduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ali İhsan Arslan, adı geçen şirketin hiçbir zaman hissedarı ve/veya yöneticisi olmadığı gibi bugün de adı geçen Şirket ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle tekzibe konu olan haber içeriğinde, herhangi bir somut bilgiye ve belgeye dayanmadan müvekkil aleyhinde haksız ve mesnetsiz ithamlarla, itibarını zedeleyici ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde, yayıncılık etiğiyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde kullanılan ifade ve ithamlara itibar edilmemesi gerektiğini, işbu haberle ilgili tüm sorumlular hakkında yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. 26.06.2025

ALİ İHSAN ARSLAN

VEKİLİ

AV. EBRU ÜRGÜPLÜ