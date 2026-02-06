Düzeltme ve Cevap

URL adresi "https:/ / www.birgun.net/ tevfik-goksu-millet-bahcesi-alanini-satiyor-658963" olan, 06/10/2025 tarihli, "Tevfik Göksu, millet bahçesi alanını satıyor" başlıklı köşe yazısında, Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Belediye Başkanlığı hakkında gerçek dışı meseleleri, Mehmet Tevfik Göksu'nun toplum nezdindeki itibarını zedeleyecek nitelikteki söylemleri ihtiva eden bir köşe yazısı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Esenler Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Olağan Oturumu'nda, Oruçreis Mahallesi'nde yer alan 17 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi alanının, Esenler Belediyesi'nin hazineye olan borcuna karşılık olarak Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'na devredilmesi yönünde belediye meclisi kararı alınmıştır.

Haberde iddia edildiğinin aksine, söz konusu işlem yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Hazine ile yapılan takas (mahsuplaşma) işlemi olup belediyeler tarafından her zaman gerçekleştirilebilen bir işlemdir.

Yasal prosedür gereği, okul, hastane, eğitim, sağlık, dini tesisi gibi kamu hizmetine ayrılmış alanlar; belediyelerin mülkiyetinde bulunsa dahi kamudaki gerçek sahibi olan kurumlara devredilebilir. Bu işlem, belediyelerin borçlarının kamu kurumlarıyla mahsuplaşarak kapatmasına imkan tanıyan mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Millet bahçesinin millet bahçesi olma vasfı korunmaktadır. Bu alan yine Esenler halkının hizmetinde olmaya devam edecektir.

Ancak ilgili köşe yazısı ile Mehmet Tevfik Göksu'nun kanun dışı yöntemler kullanarak bahse konu millet bahçesini kendi lehine kar sağlamak amacıyla satışa çıkarıyormuş gibi gerçeği yansıtmayan söylemlerin ileri sürülmesi topluma yanlış bilgilerin sunulmasına neden olmuştur. Mehmet Tevfik Göksu'nun ülkemizin kaynaklarını kendi veya bir başkası lehine çıkar sağlamak amacıyla herhangi bir tasarrufta bulunması söz konusu değildir.

Sonuç olarak, Ülkemiz açısından önemli konuma sahip olan Mehmet Tevfik Göksu hakkında yazılan köşe yazısının hatalı bilgiler içerdiği ve bu tür yazılara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mehmet Tevfik Göksu

Vekili

Göksu Safi Işık Avukat Ortaklığı

Av. Öznur ÖZHAN EKİNCİ