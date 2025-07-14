Düzen faili aklıyor

Ebru ÇELİK

Erkek şiddeti ve cinsel taciz hayatın her alanında sistematikleşirken, devletiyle, medyasıyla, toplumsal kodlarıyla işleyen patriyarkal düzen, mağdur yerine faile alan açıyor. İstanbul’da bir markette yaşanan taciz vakası, yalnızca olayın kendisiyle değil, ardından yaşanan toplumsal linçle de bu düzeni bir kez daha gözler önüne serdi.

Manken İlayda Dorum, İstanbul Çağlayan’da alışveriş yaptığı sırada bir erkek tarafından cinsel tacize uğradı. Dorum, yaşadığı anları sosyal medya hesabından çektiği bir video ile duyurdu.

“Tacize uğradım. Market alışverişi sırasında altımdaki şortun fotoğrafını çeken adam bu. Gördüğüm an telefonu kapattı. ‘Son çektiğiniz resme bakabilir miyim?’ dedim, ‘yanlışlıkla bastım’ diyerek geçiştirmeye çalıştı. Dorum’un paylaştığı görüntülerde tacizci ettiği öne sürülen şahsın, “Senin şortuna mı kaldım? Böyle bir şey yok ya!” diyerek olayı inkâr ettiği duyuldu.

SUÇLU BEN OLDUM

BirGün’e konuşan 22 yaşındaki Dorum, yaşananların ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Dorum karakolda yaşananları şu sözlerle aktardı: “Polisler adamın evli ve üç çocuk babası olduğunu söyledi ama isim vermediler. Görüntüleri inceleyeceklerini söylediler. Ben hâlâ tacizcinin kim olduğunu bilmiyorum. X hesabımda paylaştım, destek kadar linç de gördüm. Şort giydiğim için suçlu oldum” dedi. Dorum, çocukluk yıllarından beri farklı ortamlarda tacize uğradığını belirtti: Şortla da pantolonla da tacize uğradım. Sabah Instagram’da ağlaya ağlaya bana atılan yorumları sildim.”

FAİLİ AKLAYAN DÜZEN

“Dorum, toplumun kendisini değil, tacizciyi koruduğuna dikkat çekti: “Faili aklayan düzen, sadece sıra onlara gelene kadar işler. Küçükken susardım, ama artık susmayacağım. İfşa oldukça bu insanlar belki utanır, belki vazgeçer. Elimden ne geliyorsa yapacağım.”