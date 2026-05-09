Düzenleme yolda: Bazı akıllı telefonlarda taksit sınırı 12'ye yükseltilecek

Akıllı telefon pazarında uzun süredir gündemde olan taksit sorunuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Buna göre şu anda yalnızca 20 bin TL’ye kadar olan telefonlarda geçerli olan 12 taksit imkanının, 30-35 bin TL bandındaki cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan taksit sınırını yükseltmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Mevcut uygulamada 20 bin TL’nin altındaki telefonlar için geçerli olan 12 taksit imkanının, yeni düzenlemeyle 30 bin TL’nin üzerindeki cihazları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor. Düzenlemenin mayıs sonu veya haziran ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve bellek maliyetlerindeki yükseliş, akıllı telefon fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğinden itibaren etkisini gösteren maliyet artışları, özellikle giriş segmentindeki uygun fiyatlı modellerde zamları beraberinde getirdi.

Öte yandan 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yeni model telefonlara yönelik talep de hız kazandı. Artan maliyetler ve yükselen talep arasında kalan üreticiler ile GSM operatörleri ise bu süreçten olumsuz etkileniyor.

TAKSİT SINIRI BARAJI YÜKSELTİLECEK

Sektör temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, halen 20 bin TL olarak uygulanan taksit limitinin 30 bin TL ila 35 bin TL seviyesine çıkarılması seçeneği masaya yatırıldı.

Mevcut uygulamada 20 bin TL’nin altındaki cep telefonları için 12 aya kadar taksit imkanı sunulurken, bu fiyatın üzerindeki modellerde taksit süresi 3 ayla sınırlandırılıyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte daha fazla telefon modelinin 12 taksit kapsamına alınması planlanıyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin mayıs sonu ya da haziran ayında duyurulması bekleniyor.