Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda tahribat: Muhtar hakkında idari işlem başlatıldı

Dersim'de Düzgün Baba Dağı'nda halk arasında "Ayak İzleri" olarak bilinen nişaneleri tahrip eden köy muhtarı ve beraberindeki 3 kişi hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı.

TELEFONDA KAZI GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu alanda yaşanan her türlü olumsuzluk, yalnızca fiziksel bir zarar değil inanç değerlerine, kültürel hafızaya ve toplumsal ortak vicdana yönelik ciddi bir hassasiyet konusu olarak değerlendirilmektedir. İlimiz Nazımiye ilçesinde meydana gelen olayda, Düzgün Baba İnanç ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan şikayette ziyaretgah alanında bulunan ve halk arasında 'Düzgün Babanın atının ayak izi' ve 'Düzgün Babanın evi' olarak adlandırılan bölgelerde kazı yapıldığı ve tahribat oluşturulduğu beyan edilmiştir. Şikayet üzerine nöbetçi Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, KOM ve istihbarat birimleriyle adli tahkikata başlanmıştır.

Olaya karıştığı değerlendirilen ilimiz nüfusuna kayıtlı üç şahıs ile bir köy muhtarının olduğu tespit edilmiştir. Köy muhtarı ve beraberindeki 3 şahsın Düzgün Baba Dağı'na birlikte çıktıkları ve birlikte döndükleri müşteki ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında toplam 12 şahsın tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Yapılan ön inceleme neticesinde bir şahsın cep telefonu galerisinde çok sayıda kazı çalışmasına ilişkin görüntü ile olay gününe ait Düzgün Baba Dağı arazisinde çekildiği değerlendirilen çeşitli görüntülerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca köy muhtarı hakkında yapılan idari işlem üzerine görevden uzaklaştırılma işlemi başlatılmıştır."