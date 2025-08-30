Düziçi halkından AKP'li belediyeye tepki: Sağlığımızla oynanıyor

Osmaniye'de ilçe belediyesinin kanalizasyonu arıtmasız şekilde Sabun Çayı'na boşaltmasına tepki gösteren köylüler, "Sağlığımızla oynanıyor" dedi.

AKP'li Düziçi Belediyesi'nin kanalizasyonu aylardır Sabun Çayı'na dökmesi nedeniyle çevreye yayılan kötü koku ve sinek istilasına karşı halk isyan etti.

Arıtma tesisi olmasına rağmen çalıştırılmadığını söyleyen köylüler, derede artık balık tutulamadığını ve suya girilemediğini anlatarak, "Maskeyle oturuyoruz, yemek yiyemiyoruz, balkona çıkamıyoruz. Bu sorun siyaset üstü, herkes kokudan etkileniyor" dedi ve belediyeye çağrıda bulundu.

"SABUN ÇAYI'NA GİRİLMİYOR"

Duruma tepki gösteren Haruniye Halk Derneği Genel Başkanı Mehmet Sümbül, "Düziçi'nin tüm lağımı buraya akıyor. Kokudan durulmuyor, sinekten durulmuyor. Sabun çayına girilmiyor. Düziçi Belediye Başkanı bu şekilde buraya lağımı veriyor hiç arıtma yok, halk hastalık içinde.Dereye girilmiyor hiçbir şey yapılmıyor. Bu anlamda biz şikayetçiyiz, protesto ediyoruz. Belediye başkanının bu tutumunu proseste ediyoruz. Belediye başkanı Düziçili insanların sağlığı ile oynuyor" dedi.

Bostanlar Köyü eski muhtarı Hüseyin Göl ise, "Tam çalışmıyor arıtma işte görüyorsun kokuyu, pisliği de görüyorsun. Biz burada çok yıkanırdık,balık tutardık her şey bitti de. Burası siyaset üstü bir şey, bunu AK Partili de kokluyor, MHP'li de kokluyor, CHP'li de kokluyor, herkese kokuyor bu. Yani bir ayrım yok burada" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ayşe Göl ise, "Rahatsız oluyoruz olmaz olur muyuz? Buralara kokusu geliyor oturamıyoruz. Balkonda cibinlik grup yatıyoruz sinek yüzünden, yatamıyorlardı. Şimdi kokudan gelince herkes klimanın başına geçiyor, olmuyor. Yemek yiyemiyorlar, kokusundan oturamıyoruz." ifadelerini kullandı.