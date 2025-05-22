DYO Boya fabrikası işçileri greve çıktı
DYO Boya fabrikasında çalışan yaklaşık 300 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine greve çıktı. Patronun yüzde 60 zam teklifine karşılık yüzde 117 zam talep eden Petrol-İş Sendikası, uzlaşma sağlanamayınca grev kararını uygulamaya koydu. İşçiler sabah saatlerinde fabrika önünde grev pankartı astı.
DYO Boya fabrikası işçilerinin süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkıldı.
İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile DYO yönetimi arasında dün yapılan ve gece yarısı biten 10'uncu oturumda, patron yüzde 60 zam teklif etti.
Evrensel'in haberine göre; bir önceki oturumda yüzde 57 zam teklif edilmişti. Yüzde 117 zam talebi bulunan sendikanın teklifi kabul etmemesi üzerine greve çıkıldı.
Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DYO fabrikasında Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi, temsilcileri ve işçiler sabah saatlerinde fabrika önünde toplanarak grev pankartını astı.
Fabrikada 250-300 dolayında işçi çalışıyor.
Ücretlerin ortalaması ise brüt 38 bin lira düzeyinde.