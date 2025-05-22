DYO Boya fabrikası işçileri greve çıktı

DYO Boya fabrikası işçilerinin süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkıldı.

İşçilerin örgütlü olduğu Petrol-İş Sendikası ile DYO yönetimi arasında dün yapılan ve gece yarısı biten 10'uncu oturumda, patron yüzde 60 zam teklif etti.

Evrensel'in haberine göre; bir önceki oturumda yüzde 57 zam teklif edilmişti. Yüzde 117 zam talebi bulunan sendikanın teklifi kabul etmemesi üzerine greve çıkıldı.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DYO fabrikasında Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Yönetimi, temsilcileri ve işçiler sabah saatlerinde fabrika önünde toplanarak grev pankartını astı.

Fabrikada 250-300 dolayında işçi çalışıyor.

Ücretlerin ortalaması ise brüt 38 bin lira düzeyinde.