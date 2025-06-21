DYO Boya grevinde 1 ay geride kaldı: Görüşmeler sonuçsuz

İlayda SORKU

Gebze ve İzmir’de faaliyet gösteren DYO Boya’da, Petrol-İş Sendikası ile işveren arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden yine sonuç çıkmadı. 464 işçiyi kapsayan sözleşme sürecinde greve çıkan ve grevde bir ayı geride bırakan işçiler, mücadelede kararlı.

Sendika genel merkezi ile DYO Boya yönetimi arasında İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Cem Turan, BirGün’e süreci şu sözlerle aktardı:

“Görüşme anlaşmazlıkla sonuçlandı, grevimize devam ediyoruz. Bizim tarafımıza yapılan son resmi teklifleri yüzde 70 artı seyyanen 4 bin TL. Sendikanın talebi yüzde 117, bizim son durduğumuz nokta burası. 2 gündür İstanbul’da yürüttüğümüz bir süreç var. Karşılıklı dile getirilen bazı alternatif yollar var. İşverenin önümüze koyduğu bir alternatif yol üzerine anlaşma zemini oluşmuştu. Ancak ne olduysa Yaşar Holding tarafı araya girdi ve önceki akşam konuştuklarımızı boşa çıkardı” dedi.

HOLDİNG BOŞA ÇIKARDI

“DYO Boya yönetiminin genel müdürü gibi söz sahibi insanlar var. Onların söylediklerini tamamen boşa çıkardı Yaşar Holding” ifadelerini kullanan Turan, şöyle konuştu: “Biz de şu an bulunduğumuz masadan kalktık, grev çadırlarımıza geri dönüyoruz. Şu anda saha müthiş, kimsede bir yılgınlık yok. Arkadaşlarımız dirençli. Mücadeleyi sonuna kadar götürelim ve almamız gereken ne varsa alalım havasındalar.”

Grevde 1 ayın geride kaldığına dikkat çeken Turan, “Süreç uzadıkça bir takım şeyler daha da şekilleniyor. Çadırlarda birbirine bağlılık artıyor ve biz de burada tam anlamıyla bunu yaşıyoruz. Biz Petrol-İş Sendikası olarak ilerleyen süreçlerde de arkadaşların arkasında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.