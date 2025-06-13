Dyson işçileri TİS masasını istiyor!

Melisa AY

İngiltere merkezli Dyson markasının ülkedeki mağazalarında çalışan 350 işçinin sendikal haklarının gasp edilmesi protesto edildi. Koop-İş Sendikası, İngiltere merkezli Dyson'ın ülkedeki mağazalarında çalışan işçilerin sendikal haklarına yönelik engellemeleri protesto etmek için İstanbul Ataşehir'deki Dyson mağazası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, sendikanın yetkisine karşı işverenin hukuksuz yetki itirazı oyunu ve hak gasplarına dikkat çekildi.

Dyson işçilerinin eylemine TOLEYİS Sendikası,⁠ Basın-İş Sendikası, ⁠Türk Metal Sendikası üyeleri ile ⁠Türk-İş Bölge Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal da destek verdi.

Basın açıklamasını Koop-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Murat Türkekul okudu. Açıklamada, emekçilerin ağır çalışma koşulları, düşük ücret politikaları ve sosyal hak yoksunluğu nedeniyle Koop-İş çatısı altında örgütlendikleri belirtildi. İşçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduğunu vurgulayan Türkekul, bu üyeliğin ardından işverenin baskılarla süreci tıkamaya çalıştığını söyledi. Sendikalı öncü işçilere yapılan baskıların da arttığı ifade edildi.

Türkekul, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çalışma Bakanlığı tarafından Koop-İş’e verilen çoğunluk tespit belgesine, Dyson işvereninin hukuka aykırı ve anlamsız gerekçelerle itiraz ettiğini söyledi. İtiraz sürecinin İş Mahkemesi’nde yaklaşık altı aydır sürdüğü, bu sürecin ise işçilerin toplu sözleşme hakkına fiilen engel oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Dyson işvereni örgütlü topluma, çalışanların sendikal tercihlerine ve devlet kurumlarının kararlarına saygı göstermeli” çağrısında bulunularak, bir an önce toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması gerektiği dile getirildi. Koop-İş, İstanbul’da başlattıkları eylemleri Dyson mağazalarının bulunduğu diğer şehirlerde de sürdüreceklerini açıkladı. “Bu hukuksuz tavrın bedelini, işveren marka değeriyle ödeyecek” diyen sendika, mücadeleyi yalnızca yasal yollarla değil, kamuoyu ve tüketici gücüyle de sürdüreceklerini belirtti.

Türkekul, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Mücadelemiz haklıdır, meşrudur. AVM’lerde emeğin alabildiğine sömürüldüğü düzene karşı, sendikal özgürlüğü ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını getirene kadar bu mücadele sürecek. Zaman artık toplu sözleşme masasına oturma zamanıdır.”