Dzeko, Lefter'in 61 yıllık rekorunu kırdı

Pendikspor deplasmanında 3 gol atan Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko, Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında dün akşam Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Takımının son 3 golünü kaydeden Edin Dzeko, bir başka Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

37 yaşındaki Edin Dzeko'dan önce Lefter Küçükandonyadis, 36 yaşında 1962 yılında oynanan maçta Vefaspor'a 3 gol kaydetmişti.

Golleri 65, 77 ve 87. dakikalarda kaydeden Edin Dzeko, ligde 10 gole ulaşarak Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile de gol sayısını eşitledi.