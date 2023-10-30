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Dzeko, Lefter'in 61 yıllık rekorunu kırdı

Pendikspor deplasmanında 3 gol atan Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko, Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Spor
  • 30.10.2023 09:33
  • Giriş: 30.10.2023 09:33
  • Güncelleme: 30.10.2023 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
Dzeko, Lefter'in 61 yıllık rekorunu kırdı

Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında dün akşam Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Takımının son 3 golünü kaydeden Edin Dzeko, bir başka Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

37 yaşındaki Edin Dzeko'dan önce Lefter Küçükandonyadis, 36 yaşında 1962 yılında oynanan maçta Vefaspor'a 3 gol kaydetmişti.

Golleri 65, 77 ve 87. dakikalarda kaydeden Edin Dzeko, ligde 10 gole ulaşarak Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile de gol sayısını eşitledi.

Pendikspor: 0 - Fenerbahçe: 5
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