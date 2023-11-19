Dzeko: Takımımız hazır

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Edin Dzeko, sarı-lacivertli camia için savaştıklarını söyledi.

FB TV'ye açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, "Her maç yüzde yüzümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Zor anlarda birlik olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli." dedi.

Süper Lig için "Genel olarak iyi bir lig" tanımı yapan Dzeko, "Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; takımda şu an pozitif bir hava var. Takımdaki herkes inanıyor. Hem evimizde oynadığımız maçlarda hem dışarıda oynadığımız maçlarda görüyorum ki taraftarlarımız da bizlere inanıyor. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Takımımız hazır. Her gün çok iyi çalışıyoruz. Sadece maçlarda değil, haftanın başından sonuna kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.