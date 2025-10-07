E-56 İspartakule Bizim Evler – Taksim otobüs ücreti ne kadar?

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan yolcular için yeni duyuru yayımlandı. E-56 İspartakule Bizim Evler – Taksim hattı ücret tarifesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi.

Vatandaşlar “E-56 hattı ne kadar oldu?”, “E-56 Taksim ücreti kaç TL?” ve “Mavi Kart ile kaç biniş yapılabiliyor?” sorularının yanıtını merak ediyor.

E-56 Hattı Güzergahı ve Yeni Tarifesi

Yeni tarifeye göre E-56 hattı üç farklı mesafe aralığında ücretlendirilmiştir:

Topkapı Altgeçit – İspartakule Bizim Evler arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

35,00 TL Mavi Kart limiti: 2 biniş

2 biniş Kullan-At limiti: 1 biniş

Topkapı Altgeçit – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

35,00 TL Mavi Kart limiti: 2 biniş

2 biniş Kullan-At limiti: 1 biniş

İspartakule Bizim Evler – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

70,00 TL Mavi Kart limiti: 3 biniş

3 biniş Kullan-At limiti: 2 biniş

Bu hatta aktarma alınmamaktadır. Yani yolcular başka bir hatta geçiş yaparken ek indirim veya ücretsiz aktarma hakkı kullanamaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kartlar, normal tarife üzerinden işlem görür.

Belirlenen ücretler 2025 yılı güncel E-56 hattı fiyat tarifesi olup, yolculuk mesafesine göre değişiklik gösterebilir.

E-56 HATTI HAKKINDA

E-56 İspartakule Bizim Evler – Taksim hattı, Avrupa Yakası’nın önemli ulaşım güzergâhlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu hat; İspartakule, Topkapı ve Taksim arasında hızlı ulaşım imkânı sunuyor. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde, hem çalışanlar hem öğrenciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

E-56 hattında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte tarifeli yolculuk bedelleri 35 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş limiti uygulanırken, Kullan-At kartlarda 1 ila 2 biniş hakkı bulunuyor.

Vatandaşların seyahat öncesinde yeni ücret tarifesini dikkate alması öneriliyor.