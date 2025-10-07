E-57 Esenkent - Bahçeşehir - Bakırköy otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. E-57 Esenkent Bahçeşehir – Bakırköy hattı için 2025 yılı güncel fiyat tarifesi açıklandı.

Vatandaşlar, “E-57 hattı ne kadar oldu?”, “Bakırköy otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

E-57 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla E-57 hattı üç farklı mesafe aralığında ücretlendirilmektedir:

Abdi İpekçi Caddesi – Esenkent Bahçeşehir arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Kuyumcukent (İhlas Evleri) – Bakırköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Esenkent Bahçeşehir – Bakırköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

E-57 hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden ücretlendirilir.

Ücretler, 2025 yılı İETT güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

E-57 HATTI HAKKINDA

E-57 Esenkent Bahçeşehir – Bakırköy hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Esenkent, Bahçeşehir, İhlas Evleri, Kuyumcukent ve Bakırköy bölgeleri arasında hizmet vermektedir.

Uzun mesafeli ulaşım kolaylığı sağlayan hat, özellikle sabah ve akşam saatlerinde Bakırköy yönüne doğrudan ulaşım imkânı sunduğu için yoğun şekilde tercih edilmektedir.

Yeni tarifeye göre E-57 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş hakkı, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş limiti geçerlidir.

Yolcuların seyahat öncesinde yeni fiyat tarifesini dikkate alması tavsiye edilmektedir.