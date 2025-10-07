E-58 Esenkent Bahçeşehir – Mecidiyeköy otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için yeni ücret düzenlemesi yapıldı. E-58 Esenkent Bahçeşehir – Mecidiyeköy hattı için 2025 yılı güncel fiyat tarifesi açıklandı.

Vatandaşlar, “E-58 hattı ne kadar oldu?”, “Mecidiyeköy otobüs bileti kaç TL?” ve “Mavi Kart limitleri değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

E-58 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla E-58 hattı üç farklı mesafe üzerinden ücretlendirilmektedir:

Abdi İpekçi Caddesi – Esenkent Bahçeşehir arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Ayvansaray – Mecidiyeköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Esenkent Bahçeşehir – Mecidiyeköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At limiti: 2 biniş

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

E-58 hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi geçerli değildir.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden seyahat eder.

Bu ücretler, 2025 yılı İETT güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

E-58 HATTI HAKKINDA

E-58 Esenkent Bahçeşehir – Mecidiyeköy hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda uzun mesafe yolculuk yapan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

Bu hat, Bahçeşehir, Esenkent, Ayvansaray ve Mecidiyeköy bölgeleri arasında kesintisiz ulaşım sunarak özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

Yeni tarifeye göre E-58 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişmektedir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş hakkı uygulanmaktadır.

Yolcuların seyahat öncesinde bu güncel fiyatları dikkate alması önerilmektedir.