E-59 Boğazköy / Bahçeşehir – Taksim hattı ücretleri ne kadar? (2025 Güncel)

İstanbul toplu ulaşımında kullanılan E-59 Boğazköy / Bahçeşehir – Taksim hattı için yeni ücret tarifesi açıklandı. Vatandaşlar, “E-59 hattı ne kadar oldu?”, “E-59 bilet fiyatı kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

E-59 HATTI GÜZERGAHI VE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla E-59 hattı üç farklı mesafe aralığında ücretlendirilmiştir:

Abdi İpekçi Caddesi – Boğazköy arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Ulubatlı – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At limiti: 1 biniş

Boğazköy / Bahçeşehir – Taksim arası:

Tarifeli yolculuk ücreti: 70,00 TL

Mavi Kart limiti: 3 biniş

Kullan-At limiti: 2 biniş

E-59 hattı aktarma almaz; bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi uygulanmaz.

Tarifeli geçişlerde indirimli kartlarla yapılan binişler, tam tarife üzerinden ücretlendirilir.

Ücretler, 2025 yılı için geçerli olan E-59 hattı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

E-59 hattı hakkında

E-59 Boğazköy / Bahçeşehir – Taksim hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, özellikle Esenyurt, Bahçeşehir ve Boğazköy bölgelerinde yaşayan vatandaşlara Taksim’e doğrudan ulaşım olanağı sunuyor.

Yoğun saatlerde sık tercih edilen bu hat, uzun mesafe yolculuklarda konforlu bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemeye göre E-59 hattında bilet fiyatları 35 TL ile 70 TL arasında değişiyor.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 ila 3 biniş limiti, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 ila 2 biniş hakkı bulunuyor. Yolcuların seyahat öncesinde yeni tarifeye göre hazırlık yapmaları tavsiye ediliyor.