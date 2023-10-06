E-5’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Bahçelievler E-5’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, 2 sürücü de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşunca işe yetişmeye çalışan vatandaşlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.
Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Enes Lacin’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EVN 892 plakalı araç, Alihan Aydın hakimiyetindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerin hafif yaralandığı öğrenilirken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesiyle işe giden vatandaşlar da trafikte kaldı. Vatandaşların kullandıkları toplu taşıma ve servis araçlarından inerek yürüdüğü görüldü.