e Avukat nedir? Adalet Bakanlığı'nın yeni e Avukat uygulaması nasıl, ne için kullanılır?

Son dönemin dikkat çeken dijital dönüşüm adımlarından biri olan e Avukat uygulaması, hukuk ve ceza infaz sisteminde önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor. “e Avukat nedir?”, “Nasıl kullanılır?” ve “Kimler faydalanabilir?” gibi sorular ise vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Adalet Bakanlığı’nın e Avukat uygulaması hakkında merak edilen tüm detaylar.

E AVUKAT NEDİR?

e Avukat uygulaması, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen ve hükümlü ile tutukluların avukatlarıyla daha hızlı ve pratik şekilde iletişim kurmasını sağlayan dijital bir sistemdir.

Bu uygulama sayesinde cezaevinde bulunan kişiler, avukatlarıyla fiziksel görüşme yapmadan görüntülü görüşme gerçekleştirebilmektedir.

E AVUKAT UYGULAMASI NE İÇİN KULLANILIR?

e Avukat sistemi, temel olarak savunma hakkını güçlendirmek ve yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla iletişim kurmasını sağlamak

Fiziksel görüşme zorunluluğunu azaltmak

Yargılama süreçlerini hızlandırmak

Cezaevi koşullarında iletişimi kolaylaştırmak

Bu yönüyle uygulama, hem zaman tasarrufu sağlar hem de hukuk süreçlerinin daha etkin işlemesine katkıda bulunur.

E AVUKAT UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

e Avukat uygulaması kullanımı belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Görüşmeler tamamen sistem üzerinden görüntülü olarak yapılır.

Kullanım şartları

Görüşmeler yalnızca hükümlü veya tutuklu tarafından başlatılır

Hafta içi 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılır

Haftada en fazla 2 görüşme hakkı bulunur

Toplam görüşme süresi 30 dakika ile sınırlıdır

Bu kurallar, sistemin düzenli ve kontrollü şekilde işlemesini sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

E AVUKAT GÖRÜŞMELERİ NASIL DENETLENİR?

e Avukat sistemi kapsamında yapılan görüşmeler, güvenlik açısından ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilmektedir.

Görüşmeler izlenir ancak dinlenmez

Avukat-müvekkil gizliliği korunur

Güvenlik ve denetim dengesi sağlanır

Bu sistem sayesinde hem güvenlik önlemleri alınmakta hem de hukuki gizlilik korunmaktadır.

E AVUKAT UYGULAMASININ AVANTAJLARI

Avantaj Açıklama Hızlı iletişim Avukat ile anlık görüşme imkanı sağlar Zaman tasarrufu Fiziksel görüşme ihtiyacını azaltır Gizlilik Görüşmeler dinlenmeden gerçekleştirilir Erişilebilirlik Cezaevinden kolay erişim sağlar

E AVUKAT SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

e Avukat uygulaması, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda savunma hakkının güçlendirilmesi açısından önemli bir adımdır.

Bu sistem ile birlikte:

Yargı süreçleri hızlanır

Avukat-müvekkil iletişimi kesintisiz hale gelir

Adalet hizmetleri daha etkin yürütülür

