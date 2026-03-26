e-Avukat uygulaması: Hak ihlali yaşanabilir

Göreve getirildiği ilk günden bu yana tutuklu ve avukat görüşlerini "kısıtlamak istediğini" söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek “e-Avukat” uygulamasını duyurdu. Buna göre e-Avukat uygulamasıyla, hükümlü ve tutuklular avukatlarıyla cezaevinden görüntülü görüşme yapabilecek. Yeni sistemin "yargı süreçlerini hızlandırmayı hedeflediği" savunulurken görüşmelerin toplamda 30 dakika olması kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabileceği belirtildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında yapılacak görüşmeler hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. e-Avukat sistemi çerçevesinde yapılan görüşmeler ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek, ancak içeriğin dinlenemeyeceği savunuldu.

BirGün’e konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, “Uygulama ile şüpheli veya sanığın avukat ile her zaman üçüncü kişilerin duymayacağı, görmeyeceği bir ortamda konuşma hakkını ihlal edilecek mi? CMK’nin 149. ve 154. maddeleri ihlal edilecek mi? Bu noktaya şerh düşüyorum. Yaşanabilecek her hangi bir ihlal durumunda savunma hakkı zedelenecektir. İllegal olarak dinleme yapılıp cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler baskı altına alınırsa ne olacak? İllegal olarak dinleme yapılmayacağının bir garantisi var mı?” diye sordu.

Yüz yüze görüşmelerin savunma hakkı açısından daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Epözdemir, “Benim şahsi görüşüm böyle bir düzenlemenin olmaması gerektiğidir. Şayet vekil müvekkil görüşmeleri, müdafi müvekkil görüşmeleri noktasında bir takım düzenlemeler yapılmak isteniyorsa öncelikle avukatların mesai saatlerinden sonra cezaevi kampüsüne araçla girmeleri yeniden sağlanmalı, cezaevine giriş koşulları daha rahat hale getirilmelidir. Avukat kayıtları cezaevi dışında değil, içinde yapılmalıdır. İki somut öneri bunlar, öncelikle bunlar uygulanmalı” dedi.