e-Devlet detayı: Ev internetinde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet hizmetlerinde operatör değiştirme sürecini yeniden düzenliyor. 1 Haziran’dan itibaren operatör değişikliği e-Devlet’ten onaylanacak. Süreç 48 saat içinde tamamlanacak.

“Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği”ne ilişkin hazırlanan taslağa göre, operatör değişikliği artık e-Devlet üzerinden onaylanacak.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte, aboneye kısa mesaj gönderilecek ve e-Devlet’te kimlik doğrulaması yapılarak işlem onaylanacak.

Bu adımla birlikte sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Sistemde bazı sınırlamalar da bulunuyor. Son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez değişiklik yapılabilecek.

Eski operatör 48 saat içinde başvuruyu onaylayacak ya da gerekçesiyle reddedecek. Yeni operatörler ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak. Başvuru 7 iş günü içinde sisteme girilecek. Belirlenen süreler aşılırsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek. Yeni sistemle birlikte internet sağlayıcı değiştirirken internet kesintisi yaşanmayacak. Geçiş tamamlanana kadar mevcut operatör hizmet vermeye devam edecek, geçişin tamamlanmasıyla yeni operatör devreye girecek.

Düzenlemenin 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.