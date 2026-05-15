e-Devlet'te seçim karışıklığı: Binlerce yurttaşın sisteminde 'hayalet' sandıklar belirdi

Türkiye’de 7 Haziran Pazar günü, yeniden belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde sandıklar kuruluyor. Seçim takvimi yaklaşırken e-Devlet üzerinde yaşanan teknik bir aksaklık, bölge dışındaki pek çok yurttaşın sistemde "seçmen" olarak görünmesine neden oldu. YSK ve siyasi partilerin müdahalesiyle söz konusu arıza giderildi.

E-DEVLET’TE "SANDIK" SÜRPRİZİ

Seçim hazırlıkları sürerken, bölgesinde herhangi bir oylama bulunmayan birçok yurttaş, e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorguladığında 7 Haziran için sandık bilgisiyle karşılaştı.

TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ

Cumhuriyet’in haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri ve siyasi partilerin uyarıları üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemeler sonucunda arızanın kaynağı saptanarak veriler güncellendi. Seçim bölgeleri dışında kalan yurttaşların sayfalarındaki hatalı sandık bilgileri sistemden temizlendi.

SEÇİM YAPILACAK YERLEŞİM YERLERİ

7 Haziran'daki seçimler, idari statülerindeki değişiklikler nedeniyle şu yerleşim yerlerini kapsayacak:

• Tokat: Reşadiye (Yolüstü ve Çevrecik), Almus (Bağtaşı), Yeşilyurt (Kuşçu)

• Gümüşhane: Tekke

• Nevşehir: Ürgüp (Mustafapaşa)

Ayrıca Türkiye genelinde 345 farklı noktada muhtarlık, belediye meclis üyeliği ve ihtiyar heyeti gibi eksik kalan kadrolar için de ara seçimler gerçekleştirilecek.