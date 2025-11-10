e-Devlet'te teknik aksaklık: Giriş yapılamıyor

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvuru süreciyle birlikte e-Devlet sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü.

Bugün başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, e-Devlet’te yoğunluğa yol açtı. Bazı kullanıcılar sisteme giriş sırasında “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştı.

e-Devlet, kendi sitesinde şöyle tanımlanıyor: "Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir."

"Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesine başvurular başladı.

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek. TOKİ, geçen günlerde başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıklamıştı.